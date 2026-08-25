Рейс ВВС США из Риги в Москву привлек внимание всего мира
Военно-транспортный самолет ВВС США, вылетевший из Рижского аэропорта в Москву ранним утром во вторник, привлек внимание всего мира, поскольку самолет такого типа приземлился в Москве впервые почти за десять лет.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.