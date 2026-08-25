Две акции ресторанных сетей, которые стоит держать следующие 20 лет

Один из самых известных частных инвесторов Швеции Арне «Кавасту» Тальвинг, имеющий эстонские корни, считает, что бычий рынок, который продолжается уже почти четыре года, еще далек от завершения. При этом он продал акции Investor AB, которые годами были основой его портфеля, и значительно увеличил вложения в Bure.
За последний год колебания акций после выхода отчетности заметно усилились – торги нередко начинаются снижением более чем на 10%. Однако опытный инвестор может защититься от такого риска с помощью опционов.
Когда на прошлой неделе эксперт по техническому анализу Вайдо Веэк отметил, что акции инфраструктурного гиганта Applied Digital находятся в привлекательной зоне для покупки, мне стало любопытно, и я решил разобраться, стоит ли за привлекательной ценой акций реальный бизнес или очередная перегретая история вокруг искусственного интеллекта.
Очередной сильный квартал Microsoft мог бы меня как акционера только радовать. Однако при разборе результатов в глаза бросилась куда менее приятная цифра. Microsoft вместе еще с четырьмя акциями, рост которых зависит от ИИ, составляет почти половину моего портфеля.
Мясные и рыбные прилавки Selver стали визитной карточкой сети – здесь сочетаются свежесть, качество и ручная работа. В отличие от обычных упакованных товаров, значительная часть продукции из свежего мяса и рыбы в Selver готовят непосредственно на месте. «Клиент прежде всего ценит свежесть и стабильное качество, и именно этих принципов мы придерживаемся каждый день», — говорит руководитель производства свежих мясных и рыбных продуктов Selver Аймар Канн.