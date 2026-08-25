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Две акции ресторанных сетей, которые стоит держать следующие 20 лет

Когда речь заходит об акциях с высоким потенциалом роста, обычно вспоминают технологический сектор, однако впечатляющую доходность можно найти и в ресторанном бизнесе.
Две акции ресторанного бизнеса, компании которых находятся лишь в начале пути по расширению.
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