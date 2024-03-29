Мадис Тоомсалу – о мегатренде, который меняет мир: мы находимся лишь в начале кривой

Ханно Линдпере об экономической стратегии: если удастся воплотить хотя бы 25%, я буду счастлив

Экономический рост зависит в первую очередь от притока капитала, а он стал более дорогим, недоступным и локализованным. Следует сосредоточить усилия на том, чтобы привлечь его, сказал Ханно Линдпере, партнер и руководитель консалтинговых услуг KPMG, в своем выступлении на презентации Стратегии экономического развития Эстонии.