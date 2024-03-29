Новости

Индрек Мяэ

29 марта 2024 в 11:34









Основной владелец LHV: экономический спад вскоре дойдет до жителей Эстонии

Сооснователь LHV Group Андрес Вийземанн признался, что чувствует последствия рецессии, даже гуляя по эстонским улицам. Фото: Andras Kralla

Длящийся уже восемь кварталов подряд экономический спад начинает доходить до жителей Эстонии. Это становится заметно даже просто прогуливаясь по эстонским улицам, утверждает основной владелец LHV Андрес Вийземанн, который проживает в Португалии, но сейчас временно находится в Эстонии.

«Гуляя по Таллинну, я, разумеется, смотрю, что изменилось на улицах по сравнению с прошлым разом. Когда я был здесь последний раз, то заметил, что у людей появилось больше энергии, появилась цель и ясное видение. Сегодня картина кажется значительно менее энергичной», – признался Вийземанн в эфире передачи радио Äripäev «Горячий стул».