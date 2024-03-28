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Николай Андреев

28 марта 2024 в 11:53









Владелец завода в Нарве: нельзя упускать хороший кризис

Ааре Пихельгас показывает электродвигатели, которые выпускает его завод. Фото: Николай Андреев

Экономический кризис – хорошее время, чтобы набрать в штат наиболее подходящих рабочих и подготовиться к росту заказов, который будет после кризиса, говорит Ааре Пихельгас – единственный владелец и руководитель нарвского завода Waldchnep. Специфика предприятия заключается в том, что здесь очень высока доля ручного труда.

Предприятие выпускает электродвигатели, а также электрощиты и пульты управления для двух крупных заказчиков – Konecranes и ABB. Около половины моторов и все щиты и пульты – для подъемных кранов, которые производят заказчики. Правда, сейчас заводу заказывают не производство моторов целиком, а только производство статоров. В производстве требуется много ручного труда, и количество работников колеблется в зависимости от количества заказов.

«В прошлом году мы взяли на работу 30 человек, но некоторые ушли, и в итоге в начале года и в конце количество было одинаковым», – сказал Ааре Пихельгас.

Хорошее время для найма

Ааре Пихельгас считает, что сейчас хорошее время, чтобы набирать новых сотрудников:

«Есть такая поговорка – нельзя упускать хороший кризис. В это время нужно развиваться. Мы этого не ощущаем, но говорят, что кризис. Видимо, так и есть, в мире и в Европе тоже кризис. Промышленный сектор упал, и, в принципе, сейчас нет такого сильного спроса».

Waldchnep выручает то, что у него два основных заказчика, и их производство падает и растет не одновременно.

Мы сейчас набираем народ, обучаем, работы есть хотя бы столько, чтобы на всех хватало. Но заказчики спрашивают – а что вы будете делать, когда объем поднимется в два раза? А мы готовы к этому. Ааре Пихельгас владелец и руководитель нарвского завода Waldchnep

«Такого не бывает, что уже завтра мы сможем выпускать в два раза больше, потому что у меня нет людей, которые сидят на скамейке и ждут. Но сейчас то время, когда мы набираем народ, потому что сейчас есть выбор. Если нам нужно пять человек, нужно сделать все, чтобы они стояли у меня за рабочим столом. Если желающих 15 – скажем, что ты, ты и ты, подходишь, а остальные – не те, кто нам нужен. Так, на самом деле, и есть», – говорит он.

Если будет совсем плохо, работы совсем не будет, тогда придется сокращать. Но пока, слава Богу, не так. Тем более, что в строительстве тоже кризис – может быть, это правильное время, чтобы расширяться, тем более, что можно получить деньги из Фонда справедливого перехода. Сейчас нужно использовать все возможности, чтобы быть готовым к рассвету».

Самая распространенная технологическая операция на заводе – сборка статора электродвигателя, что делается вручную. Фото: Николай Андреев

На работе остается один из десяти

«Мы не хотим никого заставлять работать. Люди должны работать добровольно, с удовольствием», – убежден Пихельгас. Этим он объясняет постоянную текучку кадров на своем заводе.

По словам владельца завода, готовых специалистов на рынке труда нет, и обучение проводится прямо на работе. Но, с другой стороны, научить можно любого человека, не обязательно, чтобы у него было техническое образование.

Среди работников Waldchnep есть, например, бывшие учителя или люди из сферы обслуживания.

Ааре Пихельгас радуется, что особенно много среди новичков молодых парней. И зарплата за пять лет выросла на 40%, отмечает он.

«Раньше у Кассы по безработице была такая возможность как пробный день. Человек пришел, встал за стол и начал работать, почувствовал своими руками, что это такое. Кому-то понравилось, кому-то нет. За полдня уже было понятно, хочет он работать или не хочет. С этого года нет такого понятия как пробный день. Мы оформляем практику – тоже через Кассу по безработице. Это тоже дает человеку понимание, что это такое, а мы видим, получится ли что-то из этого человека», – рассказал Пихельгас.

По его словам, обычно практика длится не больше двух недель, и только после нее заключается трудовой договор. Новые работники два-три дня изучают теорию, а потом учатся непосредственно собирать электродвигатели. Обучение новичков отнимает время работников, не приносит прибыли, а, бывает, и приносит убыток, например, если мотор будет испорчен.

«По нашей практике, когда был пробный день, из десяти человек, которые пришли, один оставался работать, – сказал Ааре Пихельгас. – Кому-то тяжело, у кого-то, как говорят по-русски, руки растут не из того места».

Почему в Нарве, а не в Китае?

Заказы, где требуется много именно ручного труда, зачастую размещали в Китае, а теперь и в соседних с ним странах Юго-Восточной Азии. Почему эти заказы получает завод в Нарве?

«География, – объясняет Ааре Пихельгас. – Есть Китай и другая Азия, есть Европа. Если заказчики в Европе, то выгоднее делать моторы в Европе. Если заказчик в Китае – а там есть такие – то заводы расположены в Азии. С Konecranes у нас был такой случай, что был очень большой объем одного типа моторов, и в какой-то момент заказы исчезли. Никто ничего не сказал, но было понятно, что они ушли в Китай. Прошло пять лет, а может, даже больше, и они вернулись к нам обратно. Логистика стала подороже, и зарплаты там тоже поднялись, и делать там уже не выгоднее, чем здесь».

Еще может быть смысл заказывать производство в Азии, если нужна большая партия однотипных моторов. Но, например, для ABB в Нарве делали более тысячи разновидностей очень маленькими партиями – по 5-10 штук. Завод ABB в Финляндии, куда отправляется продукция, получает моторы примерно через неделю после заказа, что нереально для Китая.

«Если сегодня мы уже собрали моторы, то завтра к вечеру они будут у них, в 500 километрах от Хельсинки», – добавляет Пихельгас.

Завод отметил на этой неделе пятилетие работы на нынешнем месте, в Нарвском промпарке. Предприятие появилось и два года работало под Таллинном, но уже 17 лет назад переехало в Нарву, снимало различные помещения на Кренгольме, пока пять лет назад не «осело» в промпарке. Здесь есть новое здание и участок земли, на который можно будет расшириться вдвое, если вырастет спрос.

«Где мы сейчас находимся – это наше седьмое место. Но я уверен, что здесь мы и останемся, не будем больше никуда переезжать, – рассказал Ааре Пихельгас. – Когда мы начинали в Нарве, у нас было 15 человек, сейчас – 131, если быть совсем точным».