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dv.ee

1 апреля 2024 в 6:45









Фото: между Тарту и Хельсинки запущено авиасообщение

Фото: Маанус Кулламаа/Tartu 2024

В воскресенье, 31 марта, компания Finnair открыла регулярные рейсы между Тарту и Хельсинки. Первых авиапассажиров встречали в Тарту с музыкой и народными танцами. Прибывших приветствовали мэр Тарту и делегация культурной столицы.

В 14:35 из Хельсинки прибыли 34 авиапассажира, которых сопровождали в зал ожидания аэропорта исполнители народных танцев из ансамбля Тарбату. Пассажиры получили в подарок лимонад и шоколад «Тарту 2024». В 15:00 вылетел обратный рейс в Хельсинки с 29 пассажирами.