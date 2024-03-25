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dv.ee

25 марта 2024 в 10:42









Удручающая ситуация в Пярнуском аэропорту: потрачены миллионы, но летать можно только на Рухну

Самолет NyxAir. Фото иллюстративное. Фото: Adomas Daunoravicius

Реконструкция Пярнуского аэропорта обошлась в 20 млн евро, а на его содержание уходит более полутора миллиона евро в год. Однако единственное направление, куда можно улететь из летней столицы Эстонии – это Рухну, пишет Ärileht.

В 2017 году, во время подготовки к реконструкции аэропорта, тогдашний министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон уверяла, что ежегодно в Пярну по воздуху будут добираться 16 000 туристов. Хоть и с задержкой, в 2022 году ремонт был закончен – однако скандинавских туристов до сих пор нет.