    Удручающая ситуация в Пярнуском аэропорту: потрачены миллионы, но летать можно только на Рухну

    Самолет NyxAir. Фото иллюстративное. Фото: Adomas Daunoravicius

    Реконструкция Пярнуского аэропорта обошлась в 20 млн евро, а на его содержание уходит более полутора миллиона евро в год. Однако единственное направление, куда можно улететь из летней столицы Эстонии – это Рухну, пишет Ärileht.

    В 2017 году, во время подготовки к реконструкции аэропорта, тогдашний министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон уверяла, что ежегодно в Пярну по воздуху будут добираться 16 000 туристов. Хоть и с задержкой, в 2022 году ремонт был закончен – однако скандинавских туристов до сих пор нет.

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