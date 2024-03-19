В летний сезон из Таллинна можно будет улететь в более чем в 50 направлениях

«Финансирование общественного транспорта неустойчиво – в этом году не хватает 30 миллионов евро»
Автобусный сектор Эстонии вспоминает 2023 год со смешанными чувствами. Год принес как позитивные изменения, так и вызовы, преодоление которых требует долгосрочных стратегий и совместных усилий отрасли, пишет Индрек Халлисте, председатель правления Hansabuss и член правления Ассоциации автомобильных компаний.
Автобусный сектор Эстонии вспоминает 2023 год со смешанными чувствами. Год принес как позитивные изменения, так и вызовы, преодоление которых требует долгосрочных стратегий и совместных усилий отрасли, пишет Индрек Халлисте, председатель правления Hansabuss и член правления Ассоциации автомобильных компаний.