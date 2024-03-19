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dv.ee

19 марта 2024 в 8:44









В летний сезон из Таллинна можно будет улететь в более чем в 50 направлениях

Таллиннский аэропорт. Фото: Liis Treimann

В этом летнем сезоне из Таллиннского аэропорта можно летать напрямую в более чем 50 пунктов назначения. В летнем сезоне из Таллинна начнут летать три новые авиакомпании – Eurowings будет доставлять пассажиров в Прагу, Transavia France в Париж и Flydubai в Дубай.

На выбор предлагается шесть новых направлений: Бургас, Прага, Дубай, Мальта, Рим, а также возобновятся рейсы в Биллунд. Впервые в Эстонии будет осуществляться прямой рейс из Таллинна в ОАЭ.