    В аэропортах Германии проходят забастовки

    Аэропорт в Берлине. Фото иллюстративное. Фото: Valentin Baciu

    В аэропортах целого ряда городов Германии в ночь на четверг, 14 марта, началась забастовка персонала сферы безопасности. В стачке участвуют работники аэропортов Берлина, Гамбурга, Штутгарта, Карлсруэ, Кельна и Мюнхена. 15 марта к забастовке присоединится персонал в аэропортах ряда других городов Германии, пишет DW.

    В Берлине, Гамбурге и Штутгарте бастуют контролеры пассажиров, сотрудники, отвечающие за проверку персонала и товаров, контролеры грузов и работники сферы обслуживания. В Карлсруэ и Кельне работу прекратили только контролеры пассажиров, а в Мюнхене – контролеры грузов, товаров и персонала.
    Столичный аэропорт BER, аэропорт Штутгарта и Гамбурга на своих веб-сайтах информируют пользователей о невозможности любых пассажирских авиарейсов. В Кельне аннулировано большинство авиарейсов, в аэропорту Карлсруэ отменены или перенаправлены все вылеты.
    Требования бастующих
    Профсоюз Ver.di с помощью забастовки пытается оказать давление на работодателей в преддверии следующего раунда тарифных переговоров, назначенного на 20 марта. Накануне профсоюз сообщил, что 15 марта к забастовке присоединятся работники аэропортов Дрездена, Ганновера, Лейпцига, Дортмунда и Веце.
    Ver.di добивается для 25 тысяч работников наземного персонала авиаконцерна Lufthansa повышения зарплаты на 12,5 процента в рамках тарифного соглашения сроком на 12 месяцев, а работодатель предлагает 10-процентное повышения в рамках соглашения на 28 месяцев.
    В то же время стороны фактически достигли согласия в вопросе о выплате каждому из сотрудников единовременной надбавки за инфляцию в размере трех тысяч евро.

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