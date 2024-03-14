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14 марта 2024 в 14:44









В аэропортах Германии проходят забастовки

Аэропорт в Берлине. Фото иллюстративное. Фото: Valentin Baciu

В аэропортах целого ряда городов Германии в ночь на четверг, 14 марта, началась забастовка персонала сферы безопасности. В стачке участвуют работники аэропортов Берлина, Гамбурга, Штутгарта, Карлсруэ, Кельна и Мюнхена. 15 марта к забастовке присоединится персонал в аэропортах ряда других городов Германии, пишет DW.

В Берлине, Гамбурге и Штутгарте бастуют контролеры пассажиров, сотрудники, отвечающие за проверку персонала и товаров, контролеры грузов и работники сферы обслуживания. В Карлсруэ и Кельне работу прекратили только контролеры пассажиров, а в Мюнхене – контролеры грузов, товаров и персонала.

Столичный аэропорт BER, аэропорт Штутгарта и Гамбурга на своих веб-сайтах информируют пользователей о невозможности любых пассажирских авиарейсов. В Кельне аннулировано большинство авиарейсов, в аэропорту Карлсруэ отменены или перенаправлены все вылеты.

Требования бастующих

Профсоюз Ver.di с помощью забастовки пытается оказать давление на работодателей в преддверии следующего раунда тарифных переговоров, назначенного на 20 марта. Накануне профсоюз сообщил, что 15 марта к забастовке присоединятся работники аэропортов Дрездена, Ганновера, Лейпцига, Дортмунда и Веце.

Ver.di добивается для 25 тысяч работников наземного персонала авиаконцерна Lufthansa повышения зарплаты на 12,5 процента в рамках тарифного соглашения сроком на 12 месяцев, а работодатель предлагает 10-процентное повышения в рамках соглашения на 28 месяцев.

В то же время стороны фактически достигли согласия в вопросе о выплате каждому из сотрудников единовременной надбавки за инфляцию в размере трех тысяч евро.