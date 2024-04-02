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2 апреля 2024 в 8:03









Беспилотники в России атаковали объекты в 1200 км от границы с Украиной

Впервые атакован регион, находящийся так далеко от гранцы с Украиной. Фото: фото завода Танеко, официальный сайт

Новые взрывы во вторник утром прогремели в Татарстане – российском регионе, расположенном далеко от границы c Украиной. Пострадало здание в городе Елабуга, где целью, видимо, был завод по производству дронов. А также нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.

Беспилотники утром во вторник атаковали несколько предприятий в Нижнекамске и Елабуге, технологический процесс на предприятиях не нарушен, но есть пострадавшие, сообщает официальный тг-канал главы Татарстана Рустама Минниханова.

По данным пресс-службы главы республики, в Елабуге (по-татарски «Алабуга», так же называется особая экономическая зона) есть семь пострадавших, пишет ТАСС со ссылкой на Единую диспетчерскую. В городе находится один из крупнейших центров по производству беспилотников в России. В 2023 году Россия наладила на заводе в «Алабуге» выпуск иранских дронов Shahed, которыми российская армия бьет по территории Украины. Осенью прошлого года предприятие выпускало почти 200 беспилотников в месяц. Но два дрона атаковали не его, а три общежития, говорит представитель администрации в официальном тг-канале.

«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО», – заявляет елабужский чиновник.

Дрон также атаковал нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске. Беспилотник попал в технологическую установку, из-за чего начался пожар. К выходу новости возгорание ликвидировали. Насколько сильные повреждения, сказать сложно.

«Танеко» – крупное предприятие, способное переработать до 15 млн тонн нефти в год. Входит в группу компаний «Татнефть».

Татарстан находится на расстоянии около 1200 км от границы с Украиной.

НПЗ и нефтебазы в России атакуют особенно часто с начала 2024 года. Видимо, для того, чтобы оставить армию вторжения без топлива, в том числе без ракетного и авиационного. Вторичная цель – оттянуть на себя дефицитные ресурсы ПВО.

Но под ударом не только промышленные объекты. Самой заметной была атака беспилотников на российский Кремль в ночь на 3 мая 2023 года. Они взорвались над куполом Сенатского дворца.