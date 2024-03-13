В России беспилотники атаковали крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы

Если атаки приведут к падению производства, дефицит топлива затронет Москву. Фото: тг-канал Глеба Никитина, губернатора Нижегородской области

Два крупнейших завода по нефтепереработке в России атакованы беспилотниками за последние двое суток. Рязанский НПЗ снабжает топливом Москву. Нижегородский НПЗ уже с января на ремонте, который теперь может затянуться. Сокращение производства может вызвать рост цен и дефицит топлива.

В России подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод в Рязани, сообщил в среду в своем телеграмм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков. Пострадали два человека. На территорию завода прилетело сразу три дрона, утверждают источники RTVI, охвативший промзону пожар распространился на 100 кв. метров, предварительно, повреждена установка первичной переработки нефти.

Принадлежащая «Роснефти» «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» – это третий в России и крупнейший в ее Центральном федеральном округе НПЗ. Он на четверть обеспечивает топливом Москву. А также один способен покрыть потребности российской армии и произвести 3,6 млн тонн бензина, 4,5 млн тонн дизтоплива и 1,2 млн тонн авиакеросина.

Насколько сильные повреждения получил завод и будет ли снижен выпуск, пока неизвестно. Но если завод остановится или снизит выпуск, у жителей российской столицы могут возникнуть проблемы с бензином и дизелем на АЗС, а в аэропортах – с авиакеросином.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ПВО сбили беспилотник на подлете к нефтеперерабатывающему заводу в Киришском районе. Всего за ночь и утро над Россией сбито 58 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ.

За день до этого был атакован самый крупный НПЗ компании «Лукойл» и четвертый в России – «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове. Завод приостановил работу одной из технологических установок из-за «инцидента», сообщила компания. По данным местных телеграмм-каналов, это установка по перегонке нефти. Еще в январе на этом НПЗ вышла из строя установка каталитического крекинга, из-за чего завод снизил производство, что заставило расти цены. Все это в том числе стало поводом для запрета на экспорт нефтепродуктов из России, который действует до 31 августа 2024 года.

Рязанский и Самарский НПЗ – одни из наиболее вероятных следующих целей для ударов беспилотников, писал ранее The Insider. «Во-первых, они потенциально достижимы. А во-вторых, как раз играют важную роль в поставках для армии», – говорил эксперт нефтегазового рынка на условиях анонимности. В Самарской области усилили защиту нефтезаводов от атак беспилотников, пишет «Коммерсант-Волга».

НПЗ и нефтебазы в России атакуют, видимо, для того, чтобы оставить армию вторжения без топлива, в том числе без ракетного и авиационного. Вторичная цель – оттянуть на себя дефицитные ресурсы ПВО.

Но под ударом не только промышленные объекты. Самой заметной была атака беспилотников на российский Кремль в ночь на 3 мая 2023 года. Они взорвались над куполом Сенатского дворца.

Одним из самых тяжелых – обстрел Белгорода 30 декабря 2023 года, когда ракета попала в центральную площадь города. Погибли 25 человек, более 100 получили ранения.