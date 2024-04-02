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2 апреля 2024 в 8:39









Рийна Солман: бесплатный общественный транспорт в Таллинне останется

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Вводить платный общественный транспорт в Таллинне не будут, заявила Рийна Солман, представляющая партию Isamaa на коалиционных переговорах.

Вчера финансовая служба Таллинна представила партнерам по коалиции обзор финансового положения города. По словам Солман, доходы и расходы города сбалансированы, однако прежняя столичная власть не всегда инвестировала разумно: «Сроки завершения различных проектов и их финансирование нереалистично. Поэтому все, что Центристская партия, находясь у власти в столице, пообещала людям, невозможно выполнить в указанные сроки. Возможно, придется принимать и болезненные решения».

В эфире радио Äripäev Солман рассказала, что вчера партнеры по коалиции обсудили и тему бесплатного общественного транспорта в Таллинне.

«Isamaa заявляла о своей позиции еще годами ранее. Когда была введена система бесплатного общественного транспорта, мы ее не поддержали, поскольку знаем, что бесплатных обедов не бывает, – сказала она. – Но мы увидели, что общество, жители города, хотят иметь эту общую льготу и оплачивать ее с налоговых денег, и нельзя идти против желаний общества».

По словам политика, Isamaa придерживается позиции, что благосостояние людей и так снизилось в связи с введением налогов, поэтому если жители Таллинна хотят оставить бесплатный общественный транспорт, партия не пойдет против их желаний.

«Насколько мне известно, коллегиальное соглашение состоит в том, что бесплатный общественный транспорт в Таллинне останется», – заключила она, добавив, что Партия реформ пошла на уступки после многочисленных обсуждений.