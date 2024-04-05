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dv.ee

5 апреля 2024 в 14:48









Дефицит бюджета Эстонии приведет к мерам со стороны Еврокомиссии

Дефицит точно превысил дозволенные 3% ВВП в прошлом году и может превысить в этом. Фото: Roman Budnikov

Бюджет Эстонии будет дефицитен уже второй год подряд, и это может повлечь меры со стороны Брюсселя, предупредила Еврокомиссия.

Зафиксированное в учредительных договорах Евросоюза правило разрешает странам-членам сводить государственный бюджет с номинальным дефицитом не более 3% ВВП. В прошлом году дефицит бюджета Эстонии составил 3,4% ВВП, по мартовской оценке Департамента статистики. В текущем году дефицит запланирован на уровне 2,9% ВВП, но может оказаться и выше.

Брюссель примет меры, как только появятся соответствующие данные от Eurostat, сообщила глава представительства Европейской комиссии в Эстонии Вивиан Лоонела, ее цитирует ERR.

«Затем Еврокомиссия проанализирует их и в зависимости от окончательных цифр предложит в начале лета в экономическом пакете открыть процедуру по чрезмерному дефициту для стран с дефицитом выше 3%», – сказала Лоонела.

Первая мера, предусмотренная процедурой – доклад с советами и конкретными шагами, которые должны привести страну к сбалансированному бюджету. Принудительное управление бюджетом, как было с Грецией, – это крайняя мера, на которую ЕС идти не спешит.