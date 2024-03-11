Ляэнеметс – о введении новых налогов: дыру в бюджете нужно как-то латать

Министр внутренних дел и лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. Фото: Andras Kralla

«Моя личная позиция такова – давайте не будем вносить малюсенькие налоговые изменения, с помощью которых невозможно решить большую проблему», – заявил министр внутренних дел и лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс в радиопередаче Äripäev «Горячий стул».

По словам Ляэнеметса, автоналог и налог на сахар не смогут закрыть дыру в госбюджете, которая в будущем станет для страны все более болезненной. Решением мог бы стать налог на национальную безопасность, который позволил бы государству собирать сотни миллионов евро ежегодно.