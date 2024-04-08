    Отельер: туристы возвращаются в Таллинн, но избыток предложения мешает зарабатывать

    Amer Invest OÜ управляет известным отелем Oru Hub Hotel рядом с Певческим полем.Фото: Oru Hub Hotell

    В 2024 году поток гостей в Таллинн вырастет, в частности в летний сезон впервые с пандемии в Эстонию приедут организованные группы туристов из Западной Европы, рассказал ДВ отельер Игорь Берновский. Но зарабатывать гостиницам мешают возросшие расходы и переизбыток предложения.

    Как рассказал ДВ Игорь Берновский, владелец компании Amer Invest OÜ, управляющей Oru Hub Hotel в районе Певческого поля, 2023 год не оправдал тех ожиданий, которые на него возлагали отельеры.
    «Денежные объемы, конечно, росли, и, если сравнивать, мы уже почти вышли на уровень 2019 года, кто-то в отрасли выручил чуть больше, кто-то чуть меньше. Но проблема в том, что все “входящие” цены на товары, которые мы закупаем, расходы на зарплаты, они поднялись в 1,5-2 раза. На первый взгляд выручка приличная, но с учетом возросших затрат мы работаем в лучшем случае в ноль, а часто – в убыток», – рассказывает отельер о буднях сектора размещения.
    При этом, по словам Берновского, в свою очередь поднимать цены гостиницы в Эстонии не могут. Одна из причин – достаточно слабый поток гостей.
    «Подумайте, когда вы в последний раз видели на улицах Таллинна большой туристический автобус? Их нет! Объяснения тут простые – война и рост цен в Эстонии. Во-первых, люди боятся, во-вторых, для целевых групп туристов – западных европейцев, части китайцев – мы были страной с дешевыми продуктами, дешевыми барами. А теперь цены такие же, как в Западной Европе, по некоторым позициям даже выше», – сетует отельер.
    По словам Берновского, несмотря на перечисленные трудности, в этом году все же наблюдается некоторый рост числа гостей в Таллинне, в том числе впервые за несколько лет на летний сезон размещение бронируют группы туристов из Западной Европы – как это было до эпидемии Covid19. Но даже увеличение потока клиентов все равно не позволяет гостиницам увеличивать цены из-за переизбытка предложения.

    Я вижу, что в Западной Европе гостиницы аналогичного класса стоят в 3-4 раза дороже при схожем уровне расходов. Но мы не можем себе позволить также поднять цены.

    Игорь Берновский
    владелец компании Amer Invest OÜ
    «Гостиницы в Таллинне строились исходя из ожидаемого роста туристического потока. Сейчас он, конечно, растет, но это совсем не те цифры, которые закладывались при принятии решения об инвестициях. В итоге гостиничное предложение в Таллинне намного больше спроса, потому поднимать цены нереально, – объяснил он. – В этом году мы ждем подъема, но это такой подъем, который только позволит нам не уйти под воду окончательно».

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