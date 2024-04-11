    Цахкна – о дефиците госбюджета: грядут очень тяжелые решения

    Министр иностранных дел Маргус Цахкна.Фото: Andras Kralla

    В августе правительственная коалиция соберется для обсуждения бюджетной стратегии на следующий год. По словам премьер-министра Каи Каллас, дополнительного повышения налогов в 2025 году не ожидается, однако министр иностранных дел предупреждает – грядут тяжелые решения.

    «Мы исходим из того, что по-хорошему налоговые решения должны приниматься за шесть месяцев до их вступления в силу. Да, при введении новых налогов есть такой лимит», – пояснила Каллас, добавив, что в эти сроки правительство уже не уместится, передает ERR.
    Означает ли это, что дефицит госбюджета в следующем году будет покрываться за счет сокращения расходов?
    «Иногда мне кажется, что мы допустили ошибку, рассказав общественности, что проводим подобные встречи каждый месяц. Решения мы принимаем в августе. Встречи мы проводим для того, чтобы в августе достичь лучших договоренностей. Это наш внутренний порядок работы. Разумеется, мы просматриваем то, что еще можно сделать, одно за другим. Но в конечном итоге к августу мы должны собрать всю картину воедино, и мы над этим работаем», – сказала премьер-министр.
    «Если мы не сможем заполнить эти дыры, то наш дефицит будет выше разрешенного. А если наш дефицит будет выше разрешенного, будет возбуждено дело о проступке. Но до этого у нас еще есть время», – добавила Каллас.
    Цахкна: грядут очень трудные решения
    По словам министра иностранных дел и председателя партии Eesti 200 Маргуса Цахкна, серьезность ситуации еще не дошла до политиков и общества: «У нас действительно где-то миллиард этих дыр, и их нельзя заполнять так, что мы просто заявим – такой налог или другой налог. Разумеется, одна из вещей, которые мы обсуждали – это экономия средств. Как именно это произойдет, вопрос совсем другой. Окончательные решения будут приняты в августе».
    «Грядут очень трудные решения. Чудо-корабль не появится из ниоткуда. И эта коалиция, на мой взгляд, способна принимать решения, даже если у нас есть разногласия во взглядах на мир. Если социал-демократы говорят, что хотят повышения налогов, то мы говорим, что не хотим этого, и давайте в начале рассмотрим другие меры», – пояснил министр.
    Цахкна отметил, что, например, в Финляндии правительство сейчас обсуждает вопрос о снижении пенсий: «Мы о таком абсолютно не говорим».
    «Мне нравится, что мы не собираемся в августе где-нибудь в усадьбе или в каком-нибудь другом подвале, и не сидим 24 часа без еды и питья, придумывая гениальные решения, которые, как потом оказывается, могут и не быть решениями. Мы собираемся каждый месяц и работаем над этим», – заключил министр.

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