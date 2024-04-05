    Новая столичная коалиция – от полутора лет до вечности?

    Эльконд ЛибманФото: Liis Treimann

    Победу оппонентов над центристами нельзя, конечно, называть и считать пирровой, однако и убедительной ее не назовешь, причем не только по факту, но и по перспективам, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

    Оптимизм реляций с полей коалиционных переговоров, расточаемый их участниками, свидетельствует, скорее всего, не столько о царящих на них духоподъемном единодушии и похвальном согласии, сколько о стремлении как можно скорее покончить с этой досадливой канителью. Что, в свою очередь, неизбежно должно вызвать непрочность возводимого здания, из стен которого будут вываливаться наспех прилаженные туда кубики. Дело, правда, облегчается тем обстоятельством, что строение возводится пока сроком лишь на полтора года, на старом фундаменте, но одновременно осложняется тем, что некоторые строители в разных своих ипостасях входят в разные корпорации, не только сотрудничающие, но и противоборствующие. Впрочем, так бывало всегда и повсюду, и только в столице это воспринималось обостренно.

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