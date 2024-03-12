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Кристьян Прууль

12 марта 2024 в 12:00









Эстония пошла на уступки: в ЕС одобрили директиву о работе через платформы

Государствам-членам ЕС придется составить критерии, согласно которым будет определено, кто из действующих через цифровые платформы является наемным работником, а кто – поставщиком услуг. Фото: Andras Kralla

Дебаты о том, как лучше отстаивать права людей, работающих на платформах, длились в Европейском Союзе годами. Компромисс стал возможен благодаря решению Эстонии и Греции.

В Европейском Союзе десятки миллионов людей работают через платформы, в основном курьерами или водителями такси. Прогнозируется, что к 2025 году количество таких работников превысит 43 миллиона. Примечательно, что уже в прошлом году число работающих через платформы людей было выше, чем число занятых в обрабатывающей промышленности (29 миллионов).