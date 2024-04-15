«Столица» и Pealinn завершат работу не позднее конца мая

Справедливость перехода Кивиыли проверит на себе: может закрыться главный работодатель города, который его отапливает

Завод сланцевого масла Kiviõli Keemiatööstus должен прекратить работу до начала 2025 года по требованию Департамента окружающей среды. Директор завода закрывать его к сроку не собирается и намерен судиться с государством.

Завод сланцевого масла Kiviõli Keemiatööstus должен прекратить работу до начала 2025 года по требованию Департамента окружающей среды. Директор завода закрывать его к сроку не собирается и намерен судиться с государством.