    «Столица» и Pealinn завершат работу не позднее конца мая

    Газета «Столица». Архивное фото. Фото: Andras Kralla

    Новое городское правительство Таллинна приняло решение, что газеты Pealinn и «Столица», а также редакция теленовостей прекратят работу не позднее 31 мая, пишет ERR.

    Бумажная и интернет-редакции газет Pealinn и «Столица», а также редакция столичных теленовостей завершат свою работу не позднее 31 мая, сообщил мэр Таллинна Евгений Осиновский.

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