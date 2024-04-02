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dv.ee

2 апреля 2024 в 11:44









Солман: «Столицу» и Pealinn закроем, районные газеты останутся

Глава столичного округа партии Isamaa Рийна Солман. Фото: Liis Treimann

В ходе коалиционных переговоров в Таллинне было принято решение закрыть городские газеты Pealinn и «Столица», но сохранить районные информационные издания, в которых не будет политической пропаганды, сообщила ERR глава столичного округа партии Isamaa Рийна Солман.

В ходе переговоров между Партией реформ, социал-демократами, Eesti 200 и Isamaa было решено, что, кроме городских газет, будет закрыто Таллиннское телевидение, то есть редакция теленовостей, сказала Солман.

В газете Pealinn работает семь человек, в «Столице» – девять, а в редакции теленовостей – 10 человек.

Останутся только районные газеты как на эстонском, так и на русском языках, но без политической пропаганды, отметила Солман.

«Районные газеты останутся, потому что люди должны быть в курсе коммунальных дел. Пожилые жители любят читать газету, не все из них пользуются интернетом, и если они хотят посетить концертные площадки или другие мероприятия, то районная газета – хороший способ найти информацию. Мы решили, что в них не будет политической пропаганды, то есть того, чтобы политик перерезал ленточку у памятника или где-то у песочницы», – пояснила Солман.