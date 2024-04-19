    Swedbank: для большинства новые квартиры остаются недоступными

    Цены на квартиры в новостройках на данный момент слишком высоки для большинства заинтересованных сторон. Поэтому квартиры на вторичном рынке пользуются популярностью.

    Новые квартиры остаются финансово недоступными для большинства людей. Доступность квартир на вторничном рынке также хромает, рассказала руководитель отдела жилищного кредитования Swedbank Анне Пяргма.

    По ее словам, по сравнению с предыдущими годами общая доступность квартир значительно снизилась: «Между новыми квартирами и квартирами на вторичном рынке образовалась пропасть». При этом Пяргма добавила, что, хотя вторичное жилье по-прежнему доступно большинству домохозяйств, в целом его доступность ухудшилась.

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