Swedbank: для большинства новые квартиры остаются недоступными

Äripäev в Испании: мы об этих эстонцах ничего не знаем

Не успел самолет взлететь в направлении солнечного испанского города Малага, как уже начались разговоры о недвижимости. «Получить кредит на покупку недвижимости в Испании – не проблема», – уверенно перекрывает чей-то голос шум двигателя.