    В Ида-Вирумаа не хватает около 200 работников сферы образования

    Фото иллюстративное. Фото: Meeli Küttim

    Образовательные учреждения Ида-Вирумаа ищут к осени около 200 новых работников сферы образования.

    Учителей ищут на всех уровнях образования, однако самой большой проблемой является поиск учителей для общеобразовательных школ для преподавания основных предметов, таких как физика, биология и эстонский язык, пишет rus.err.ee.
    По словам координатора образовательного кластера Ида-Вирумаа Керды Эйерт, уезду требуется значительно больше квалифицированных работников образования, говорящих по-эстонски. В текущем учебном году все квалифицированные преподаватели получали зарплату на 50% выше, такая же система действует и с осени.
    Директор Кренгольмской гимназии Ирина Бахрамова отмечает, что переход школ с русским языком обучения на эстонский и так сложен, а нехватка квалифицированных учителей создала для школ серьезную проблему – привлечь и нанять компетентных педагогов.

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