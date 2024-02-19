Начинаются переговоры по долгосрочному соглашению об образовании
Министр образования Кристина Каллас.Фото: Andras Kralla
В Тарту 19 февраля начнутся инициированные Министерством образования и науки переговоры по долгосрочному соглашению об образовании.
Речь идет о соглашении об условиях труда, зарплате и карьерной модели для учителей, которое планируется разработать при сотрудничестве Министерства образования и представителей учителей и их работодателей, сообщает rus.err.ee
со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.
«Прежде всего, учителя ожидают от государства уверенности в будущем – соглашения о повышении зарплаты, условиях труда и модели карьеры», – сказала министр образования Кристина Каллас.
Основными темами обсуждения 19 февраля станут правовая база и модель карьеры и заработной платы учителей. Следующие встречи запланированы на март, апрель и май.
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