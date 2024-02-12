Mнения

Петер Зашев

12 февраля 2024 в 8:12









Школьная реформа через призму менеджмента: много амбиций, мало ресурсов

Петер Зашев. Фото: Личный архив

Учителям нужна система, которая помнит, что ее основной продукт – знания и благополучие учеников, а не метрики и отчетности министерства, считает ассоциированный профессор Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев.

Если у вас нет возможности дочитать мое мнение до конца, то его суть сводится к известному грузинскому тосту:

«Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!»

Вот так и политики – и Министерство образования как инструмент выполнения их воли. К 1 сентября 2024 мы переходим на эстонский язык – имея желание, но не имея возможности. Только там игривый тост, а тут серьезная реальность. В менеджменте мы обсуждаем трагедию лидера, у которого сверхамбициозное видение, но нет четкого плана, как его осуществить, так же как нет и ресурсов.

Нет учителей

Ресурсная проблема эстонского образования началась задолго до этого перехода. Еще в 2022 году ERR сообщал, что в Эстонии не хватает уже более тысячи учителей, соответствующих европейским нормам. К тому же у 20% всех работников школы возраст больше 60 лет. И за последние семь лет доля учителей, не соответствующих установленным законом требованиям к квалификации, увеличилась и приближается к 20% . Не успев решить эти уже критические для всей системы ошибки, Министерство образования, видимо, получило дополнительный политический заказ – переводим русские школы на эстонский язык. И срок есть.

А что с учителями, у которых с эстонским не очень? Без проблем! К 1 августа 2024 года всем учителям для продолжения работы необходимо знание эстонского языка на уровне С1. Когда они будут его учить? После рабочего времени и на выходных, видимо. К тому же, сдача на C1 вовсе не означает, что условная Тамара Васильевна уверенно и смело на красивом эстонском расскажет об Освободительной войне Эстонии. Нет, создав стресс себе и апатию ученикам, она ограничится зачитыванием на эстонском текста урока. Но это не о знании и образовании.

Т.е. учителей нет, но есть желание!

Нет денег

Денег тоже нет! А без них никак. Когда читаешь очередную статью о чуде финского образования, мне как экономисту хочется добавить, что экономическая его составляющая – деньги и престиж. Средняя зарплата учителя в Финляндии – 4487 евро в месяц. Добавьте значительно меньше нагрузки, чем в Эстонии, и один из самых мощных профсоюзов. Итог? В Финляндии быть учителем престижно и востребовано, и в профессию идут молодые, умеющие и мотивированные люди.

В Эстонии средняя зарплата учителя, по подсчетам министерства, увеличится в 2024 году до 2164 евро. При этом дешевле закупить продукты в Хельсинки , а не в Таллинне, но это другая тема. И вот, с фанфарами и молниями, эстонские учителя устроили забастовку и правительство им предложило… дополнительные 17 евро.

Замысла забастовки мне до сих пор не понять. Все мы родители и клиенты и хотим, чтобы у наших детей были интересные, интеллигентные, знающие учителя с неисчерпаемыми запасами терпения и мотивации и современными педагогическими навыками. И, не будем забывать, свободно владеющие эстонским языком (C1 вовсе этого не гарантирует). И, не будем лукавить, лучше помоложе. И этим «ангелам» (в условиях и так дефицитного в плане квалифицированных кадров рынка труда) мы дадим плохие зарплаты и огромную нагрузку. Удивляясь при этом, что почему-то нет желающих.

Т.е. денег тоже нет, но есть желание.

Нет системы

56% учителей за последний год думали о смене рода деятельности. Причин две. Зарплата и нагрузка. Зарплату обсудили, она неприемлема, и проблема вовсе не решена. Но зарплата полбеды.

Добавим нагрузку. Ее создает министерство. Есть учебная программа – она довольно-таки амбициозна и динамична. К тому же часто меняется, что само по себе создает дополнительную нагрузку. Кто из детей не успевает – добро пожаловать в мир репетиторов, учителю просто некогда. Большинство учителей каждый день имеют 5-7 уроков. Каждый день! Но к ним надо подготовиться, верно? Мы же хотим интересные, запоминающиеся уроки для наших детей. На самом уроке работа тоже не кончается – теперь нужно проверить контрольные, тесты и т.д. Но и это не все. Есть еще море отчетности, которую тоже нужно делать учителям. А уроки каждый день. И вдобавок, нам хочется, чтобы классный руководитель обратил внимание и на внеклассную деятельность – экскурсия какая-то, поход и т.д. Когда? Когда учителям все это успевать?

И тут министерство им не в помощь. Оно не старается создать более легкую, разгруженную, эффективную систему, в которой учитель может работать меньше, легче, с желанием и энтузиазмом. Наоборот, министерство требует, ставит новые критерии, нагрузки, требования отчетностей и т.д.

Учителям нужна система, в создании которой они сами участвовали. Система, которая помнит, что ее основной продукт – знания и благополучие учеников, а не метрики и отчетности министерства. Система, в которой Министерство образования – не контролер-надзиратель, нагнетающий страх, а помощник. По мне, такой системы нет. Есть героические усилия малооплачиваемых и перегруженных учителей и много бравады «Эстония опять лучше всех в тестах PISA». Свой скептицизм как по отношению к PISA, так и к существующей школьной программе я выражал и раньше.

Т.е. и системы нет, но есть желание.

Чем это закончится? Если исходить из законов менеджмента и лидерства, ничем хорошим. Одного видения или желания недостаточно. Нет людей, нет ресурсов, четкого плана (по мнению учителей) тоже в целом нет. В ответ слышно «вначале будет трудно, но мы справимся». Кто, кем, как, чем? Не будем углубляться? Директора и учителя как-то должны сами выкрутиться.

Как и в грузинском тосте, я к 1 сентябрю хочу купить себе «Бентли». У меня нет денег и вариантов, как их найти, но есть желание. Судя по всему, наклею на руль «Хёндая» логотип «Бентли», поставлю на капот значок «B» с крыльями и готово! Может, окружающие будут смеяться, да и я, наверное, подсознательно буду понимать, что у меня все тот же «Хёндай». Но одно дело я и мое тщеславие и другое – образование и будущее наших детей.