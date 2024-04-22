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Лаура Сакс

22 апреля 2024 в 9:11









«В кризис нужно уметь быстро реагировать»: Nopri Talu планирует нарастить оборот и прибыль

По словам одного из владельцев Nopri Talu Тийта Нийло, в сложившейся ситуации необходимо уметь быстро реагировать. Фото: Raul Mee

Производитель сыра и молочных продуктов Nopri Talu завершил прошлый год с 12-процентным ростом оборота. В этом году владелец компании планирует нарастить как прибыль, так и оборот.

В трудные времена нужно быть находчивым, гибким и уметь быстро реагировать, сказал Тийт Нийло, один из владельцев Nopri Talu. По его словам, компания идет навстречу ожиданиям потребителей, поскольку в данной отрасли очень высокая конкуренция, а заботящихся о здоровье покупателей во время кризиса становится меньше.