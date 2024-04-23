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dv.ee

23 апреля 2024 в 6:50









За год цены на строительство выросли на 0,9%

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, в первом квартале этого года индекс цен на строительство повысился по сравнению с четвертым кварталом 2023 года на 0,2% и в сравнении с тем же периодом прошлого года – на 0,9%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Юло Паулуса, в первом квартале на индекс цен на строительство в сравнении с тем же периодом 2023 года прежде всего повлиял рост зарплат рабочих, который составил 58% от изменения индекса: «По сравнению с четвертым кварталом прошлого года расходы на рабочую силу выросли на 2,6%, расходы на материалы снизились на 1% и на механизмы – на 0,8%».