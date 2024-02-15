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dv.ee

15 февраля 2024 в 14:53









С закрытием российской границы ида-вируские отели потеряли 120 000 ночевок в год

Спа-отель в Ида-Вирумаа. Фото иллюстративное. Фото: Eiko Kink

С закрытием российской границы посещаемость гостиниц на северо-востоке Эстонии уменьшилась на 120 000 ночей в год, и местный гостиничный сектор ищет возможности восполнить потери, пишет rus.err.ee.

«Для латышей мы находимся чуть далековато в низкий сезон, а для финнов – слишком близко к границе. О российских туристах я вообще больше не говорю, они пропали и больше не вернутся. Это вынуждает думать о том, как быть дальше и как мы здесь справимся», – сказала директор Narva-Jõesuu Medical SPA Карина Кюппас.

В прошлом году Ида-Вирумаа посетили 300 000 внутренних туристов из Эстонии. Финнов было всего 16 000, но есть надежда на рост делового туризма.

«У нас идет справедливый переход, в связи с которым быстро растет деловой туризм. Здесь уже появились крупные заводы, и уже сейчас не хватает гостиничных мест именно для таких деловых клиентов», – сказала координатор туристического кластера Ида-Вирумаа Кадри Ялонен.