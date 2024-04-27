Суд оштрафовал ида-вирускую компанию: та платила беженцам гораздо меньше положенного
Йыхви. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock
Вируский уездный суд оштрафовал действующую в Йыхви транспортную компанию, поскольку та платила двум украинским военным беженцам гораздо меньшую зарплату, чем положено, пишет Ärileht.
Закон об иностранцах предусматривает, что при найме украинских беженцев среднюю зарплату в этой сфере необходимо умножить на коэффициент 0,8. Действующая в Йыхви компания наняла украинцев в 2022 году, и платила им менее 700 евро в месяц, хотя по закону работники должны были получать ежемесячную зарплату в размере 1162 евро. Украинцы работали водителями грузовиков.
Полиция оштрафовала компанию на 12 000 евро. Позже компания пыталась оспорить это решение в Вирумааском уездный суде, утверждая, что выплачивала работникам установленную минимальную заработную плату. Представитель фирмы подал в суд также несколько других жалоб, но в конечном итоге суд отклонил жалобу.
Первоначальный штраф в размере 12 000 евро остался в силе.
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