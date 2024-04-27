Суд оштрафовал ида-вирускую компанию: та платила беженцам гораздо меньше положенного

За год никто не вернул свои деньги, а от имени портала заманивают новых клиентов

Год спустя жертвы одного из крупнейших банкротств в Эстонии, криптокомпании CoinLoan, не получили своих денег. Удастся ли вернуть их в будущем? По словам банкротного управляющего, «шансы высоки», однако представитель одного из кредиторов уверен, что денег на всех не хватит.

Год спустя жертвы одного из крупнейших банкротств в Эстонии, криптокомпании CoinLoan, не получили своих денег. Удастся ли вернуть их в будущем? По словам банкротного управляющего, «шансы высоки», однако представитель одного из кредиторов уверен, что денег на всех не хватит.