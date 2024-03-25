Без семейного врача: украинские беженцы столкнулись с давней эстонской проблемой

Украинцы предполагают, что их просто не хотят брать в списки врачей, сами врачи говорят обратное. Фото: PopTika, Shutterstock

Недоступность медицинской помощи – одна из основных проблем жителей Эстонии. Украинские беженцы чувствуют ее особенно остро. Они предлагают разрешить практику специалистам с украинским дипломом, но власти пока на это не готовы и видят решение иначе.

«Мест нет», «украинцев не берем» — вот что часто слышат украинцы в ответ на просьбу закрепить их за семейным врачом. Это стало неожиданностью для Алеси Искры, несколько недель назад перебравшейся из Тарту в Таллинн. Пока Алеся ищет специалиста в Мустамяэ и окрестностях и уже получила пять отказов, хотя все врачи, к которым она пыталась прикрепиться, были отмечены в регистре как свободные.

Татьяна Тодорашко приехала в Таллинн весной 2022 года. Когда она получила документы на временную защиту, регистрацию по месту жительства и страховку от Кассы по безработицы, то обратилась сразу в три ласнамяэских центра семейных врачей, но получила отказы.

Чтобы проверить, насколько важен именно фактор гражданства, автор ДВ, тоже гражданка Украины, обратилась за регистрацией к врачу сама.

Рассказ автора ДВ Дианы Мельник: В одном центре семейных врачей по телефону мне сказали, что причиной отказа врача может быть дальность места прописки и отсутствие страхования здоровья. Но никак не упомянули тот факт, что причиной отказа может быть украинское гражданство. Убедившись на портале Кассы здоровья, что у семейных врачей в этой клинике есть свободные места, я отправилась туда, чтобы подать заявление о включении меня в список к конкретному семейному врачу. Но медсестра, ознакомившись с моим заявлением, сообщила, что они не берут украинцев на учет. Тем не менее, я настояла на том, чтобы мое заявление приняли и передали врачу. Через шесть дней я получила официальный отказ от доктора. Причина отказа — нехватка свободных мест. Надо сказать, это была не первая моя попытка. Еще в декабре 2023 года я отправила несколько писем по электронной почте с просьбой о прикреплении к другому семейному врачу, практикующему в другом центре семейных врачей, в другом районе. Ни на одно из них я не получила ответа. Но взявшись за статью, отправилась и туда, чтобы спросить, было ли дело в моем гражданстве. Медсестра ответила, что этот врач не берет новых пациентов по причине своего возраста.

Проблема для всех

Недоступность медицинской помощи все больше беспокоит население Эстонии, свидетельствует и Мониторинг интеграции за 2023 год . Удовлетворенность доступностью медицинской помощи составляет 62% у иностранцев и 72% среди граждан Эстонии. При этом довольных среди граждан Эстонии стало меньше, в то время как среди граждан других государств этот показатель вырос с 58% в 2020 году.

«Касса здоровья неоднократно напоминала семейным врачам, что находящиеся в Эстонии люди с временным видом на жительство, имеющие действующую медицинскую страховку и зарегистрированное место жительства в стране, имеют право встать на учет и нуждаются в помощи, – ответили ДВ в Кассе здоровья. – Препятствием является постоянно растущий дефицит семейных врачей, то есть списки многих центров семейных врачей просто переполнены».

Рост населения, вызванный притоком украинских беженцев, повысил нагрузку на систему здравоохранения в Эстонии. Если посмотреть на столицу, то в Таллинне зарегистрировано 15 069 украинских военных беженцев (данные МВД, предоставленные ДВ на 17 марта 2024 года). Количество семейных врачей, по данным Кассы здоровья, на март 2024 года — 346 специалистов. То есть на каждого из них, если бы распределение было равномерным, пришлось бы по 44 новых пациента. Если представить, что все население Таллинна прикреплено к какому-то семейному врачу в городе, то количество пациентов на каждого из них составит более 1300 человек, а рост, вызванный украинскими беженцами, – всего 3%.

И дальше улучшений не предвидится. Напротив, количество семейных врачей будет снижаться, ведь в ближайшие десять лет, согласно исследованию Kutsekoda OSKA, около половины из практикующих сейчас медиков уйдут на пенсию. Почти треть семейных врачей Эстонии – 260 – уже сейчас пенсионного возраста, писал ERR. И в ближайшие 10 лет количество семейных врачей старше 65 лет вырастет до 64%. Однако, по прогнозу OSKA, в период с 2024 по 2033 год на рынок труда выйдут лишь около 250 новых семейных врачей. Увеличить госзаказ на их подготовку до такой степени, чтобы сохранить показатели, нереалистично, пояснила аналитик OSKA Аннели Леэмет.

Могут ли украинские врачи стать решением?

Проблема с беженцами оказывается более острой из-за неравномерного распределения по спискам семейных врачей: приезжие не знают эстонского языка и вынуждены записываться только к специалистам, которые также владеют английским или (чаще) русским. «Языковой барьер также вызывает проблемы», – подтвердили в Кассе здоровья.

Сами беженцы предлагают такой выход. Поскольку среди них есть профессионалы самых разных специальностей, в том числе и врачи, достаточно упростить последним получение лицензии и разрешить прием пациентов на украинском языке.

«Работать врачом может только зарегистрированный в Эстонии врач. Регистрация дает право оказывать медицинские услуги всем, кто в них нуждается, а не только определенной группе. В Украине обучение специализированной медицинской помощи в большинстве случаев слишком короткое, поэтому выпускники часто не могут зарегистрироваться здесь в качестве врача-специалиста», – прокомментировала ДВ советник отдела здравоохранения Департамента здравоохранения Катрин Роозипуу.

Кроме того, вести прием только по-украински не получится. «Согласно постановлению Правительства Республики, врачи должны владеть эстонским языком на уровне C1», – напомнили в Департаменте здравоохранения. Но, чтобы получить разрешение на работу врачом, нужно сдавать не просто уровневый экзамен по эстонскому, а профессиональный экзамен, который проводится на госязыке.

Дело в том, что если врач не знает эстонского языка, ему будет сложно взаимодействовать с коллегами, объясняют в Кассе здоровья. «Официальным языком Эстонской Республики является эстонский. Семейный врач не обязан обслуживать пациентов на иностранном языке, поскольку при общении на иностранном языке из-за различий в профессиональной терминологии понимание проблемы врачом может не совпадать с эстонским», – добавляет представитель госучреждения. «Если семейный врач свободно владеет иностранным языком, он на свой страх и риск может использовать на приеме с пациентом другой язык, кроме эстонского», – уточняет сотрудник Кассы.

В то же время в Кассе здоровья считают, что интегрировать украинских врачей нужно как можно быстрее: «Очень важно, чтобы весь сектор здравоохранения сотрудничал, чтобы помочь медицинским работникам из Украины интегрироваться в систему, потому что так мы получим больше ресурсов для здравоохранения в будущем и улучшится доступность медицинской помощи».