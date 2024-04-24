ТОП зарплат: самые щедрые работодатели строительного сектора

В прошлом году бонусы составили значительную часть зарплаты во многих строительных компаниях. Фото: Andras Kralla

Хотя в прошлом году зарплаты в строительном секторе выросли достаточно сильно, во многих случаях рост был вызван горонарами за результат.

По словам руководителя Maru Ehitus Марго Денго, давление на заработную плату в строительном секторе в последние годы было значительным: «Зарплаты росли несмотря на сокращение объемов строительства, поскольку продолжающаяся быстрая инфляция снизила покупательную способность населения, а это, в свою очередь, также вызвало давление на заработную плату».

Хотя цель Maru Ehitus — стать одним из лучших плательщиков в отрасли, компания ни разу не осуществляла одновременное повышение зарплат всем сотрудникам, и не поддерживает такую политику. «Люди набираются в разное время и на разный уровень заработной платы, поэтому важнее следить, чтобы сотрудники получали равную оплату за один и тот же трудовой вклад», – пояснил Денго, добавив, что основная цель в том, чтобы дела шли хорошо у компании, и это позволяло бы платить всей команде достойную зарплату.

По словам руководителя Metropoli Ehitus Хенри Эрмуса, высокая средняя зарплата компании в 2023 году была связана с выплатой гонораров за результаты после нескольких успешно завершенных проектов. «Таким образом, преданность делу и высочайший уровень квалификации нашей команды обеспечили успех предприятия», – отметил он, связывая гонорары с результатами компании и мотивацией сотрудников.

Хотя быстрая инфляция повлияла на покупательную способность населения, Metropoli Ehitus не повышала базовую заработную плату всем сотрудникам: «Скорее, мы ждем выхода из цикла рецессии, и только после этого будет рассматривать вопрос о повышении зарплат сотрудникам компании. Наша цель – обеспечить устойчивое развитие компании и сбалансированный подход, основанный на интересах сотрудников».

Глава Ehitustrust Кайдо Сомелар признался, что и в их компании бонусы составили значительную часть прошлогоднего роста зарплат. Компания добилась рекордного оборота, при этом команда выросла незначительно: «Поэтому прошлогоднее повышение зарплаты в нашей компании нельзя воспринимать как ежемесячный рост, но, разумеется, зарплатные ожидания сотрудников в этом году растут, хотя бы за счет инфляции».

Руководитель Mapri Ehitus Тармо Роос отметил, что цены в Эстонии растут, а зарплаты стараются не отставать. При этом, по его мнению, у типичного эстонца нет астрономических зарплатных ожиданий, скорее они стали более реалистичными:

«Я придерживаюсь мнения, что заработная плата должна расти разумными темпами, независимо от рыночной ситуации или мировой экономики. Наши люди – это не затраты, а источник дохода, и наши прогнозы на этот год умеренные, но не намного ниже, чем в предыдущем году».

Роос добавил, что если на некоторые рабочие места сложно найти людей, то ситуацию необходимо пересмотреть и, при необходимости, компания или соискатели должны скорректировать ожидания.

Методика:

При составлении ТОПа зарплат за основу берутся данные, представленные в Налогово-таможенный департамент самими фирмами. Численность работников указывается департаментом на последний день каждого квартала, при этом не делается различий между работниками с полной и частичной занятостью.

На показатель средней заработной платы может влиять значительное изменение численности работников в течение квартала, большая доля работников с частичной занятостью, выплата премий и пособий по сокращению, налоги на оплату труда, уплачиваемые с вознаграждения членов правления и т. д.

При изучении таблицы стоит отметить, что учитывается так называемый налоговый квартал, где первый квартал – это декабрь, январь, февраль, второй квартал – март, апрель, май и т. д.

При расчете средней брутто-зарплаты учитывались налоги на рабочую силу, среднее количество работников и доля налогов на рабочую силу (как правило, используется две ставки в качестве доли налогов: 50% и 56%).

Налог на рабочую силу составляет почти 54% от брутто-зарплаты (подоходный налог 20%, страхование по безработице 1,20%, социальный налог 33%).

Формула следующая: средние налоги на рабочую силу за последние четыре квартала / среднее количество работников за последние четыре квартала / 50% / 3 (месяца). Для компаний, где средняя заработная плата превышает 2500 евро, доля налогов в формуле составляла 56%.

В ТОП включены компании, в которых на основе квартальных данных как за 2022, так и за 2023 годы числилось не менее трех сотрудников.