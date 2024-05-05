    В Нарве возник пожар на заводе. Спасатели: горение может продлиться еще несколько дней

    Промышленность в Ида-Вирумаа. Фото иллюстративное.Фото: Liis Treimann

    В субботу 4 мая на предприятии на улице Тийги в Нарве произошел пожар, к вечеру огонь был локализован, но, по словам спасателей, горение может продлиться еще несколько дней.

    Сообщение о том, что в Нарве на металлургическом предприятии на улице Тийги возник пожар, поступило в Центр тревоги в 16:56 в четверг, спасатели попросили жителей окрестных домов не открывать двери и окна, поскольку с завода идет токсичный дым, его распространение удалось остановить спустя чуть более двух часов.
    «В здании загорелись титановые обломки, которые могли вызвать взрыв, если их потушить водой. Основной целью работ по тушению были защитa здания и ограничeние распространение огня», – сообщили в Спасательном департаменте, комментарий ведомства приводит Rus. ERR.
    Для ограничения горения использовались специальные минеральные огнезащитные покрытия, периметр металлолома был засыпан песком, хотя пожар и локализован, горение обломков может продолжаться еще несколько дней, говорят спасатели.
    По данным департамента, в результате пожара пострадал один мужчина, он был доставлен в больницу с затрудненным дыханием.

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