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11 мая 2024 в 8:57









Балтийские страны просят ЕС ужесточить ограничения на торговлю сигаретами

Фото: Raul_Mee

Латвия, Эстония и Литва вместе с десятью другими странами ЕС направили совместное обращение в Еврокомиссию, в котором просят запретить трансграничную дистанционную продажу никотиновой продукции во всех государствах Союза.

Также, чтобы уберечь молодежь от никотиновой зависимости, предложено ввести единые ограничения на вкусовые добавки, чтобы уменьшить соблазн пробовать новые никотиновые продукты, говорится в сообщении Министерства социальных дел для прессы.

"Под руководством Латвии, которая взяла на себя инициативу, мы хотели подчеркнуть препятствия, которые не позволяют нам эффективно внедрять ограничения на вкусовые добавки в новых никотиновых продуктах и сократить трансграничную электронную торговлю такими товарами, – пояснила министр социальных дел РийнаСиккут. По ее словам, сейчас дистанционная продажа никотиновых изделий запрещена в более чем половине стран ЕС, но товары продолжают доставлять из стран, где такой бизнес легален.

Также беспокойство министров здравоохранения вызывает популярность вкусовых добавок для электронных сигарет:конфет, кондитерских изделий и сладких напитков, а также фруктов, ягод и ментола. По мнению Сиккут, ароматы сильно влияют на молодежь, уменьшая восприятие вреда и увеличивая желание попробовать электронные сигареты.

Министр одобрила инициативу Латвии, которая со следующего года введет ограничения на вкусовые добавки, а также запретит ментоловый вкус в табачных и никотиновых продуктах.