Новости

dv.ee

13 мая 2024 в 12:53









Строительство небоскреба вынудило закрыться таллиннский клуб

Раньше здесь находился магазин «Турист». Сейчас – клуб CatHouse. Однако владельцы объявили о желании построить на этом месте высотное здание. Фото: Вернер Пухм

Клуб CatHouse, в котором еще на июнь были запланированы мероприятия, закрывается.

Первым об этом сообщил Аркадий Бабченко, планировавший провести в CatHouse творческий аукцион украинского политика Борислава Березы.

«Докладываю. Клуба CatHouse больше нет. В связи с застройкой сменился владелец – и арендаторов сегодня попросили освободить помещение», – написал Бабченко, сообщив, что ищет новое место для проведения мероприятия.

Представитель клуба подтвердил ДВ, что клуб попросили покинуть помещение в связи со сменой собственника. По его словам, все мероприятия, запланированные на июнь, пройдут в других местах.

«Нас попросили как можно быстрее освободить помещение в связи со сменой владельца, что мы сразу и сделали. Это было понятно давно, но все равно случилось внезапно. Возможно, откроемся позже в другом месте», – сказал ДВ представитель клуба.

На сайте CatHouse сообщений о закрытии или переносе мероприятий в другое место нет.