Строительство небоскреба вынудило закрыться таллиннский клуб
Раньше здесь находился магазин «Турист». Сейчас – клуб CatHouse. Однако владельцы объявили о желании построить на этом месте высотное здание.Фото: Вернер Пухм
Клуб CatHouse, в котором еще на июнь были запланированы мероприятия, закрывается.
Первым об этом сообщил Аркадий Бабченко, планировавший провести в CatHouse творческий аукцион украинского политика Борислава Березы.
«Докладываю. Клуба CatHouse больше нет. В связи с застройкой сменился владелец – и арендаторов сегодня попросили освободить помещение», – написал
Бабченко, сообщив, что ищет новое место для проведения мероприятия.
Представитель клуба подтвердил ДВ, что клуб попросили покинуть помещение в связи со сменой собственника. По его словам, все мероприятия, запланированные на июнь, пройдут в других местах.
«Нас попросили как можно быстрее освободить помещение в связи со сменой владельца, что мы сразу и сделали. Это было понятно давно, но все равно случилось внезапно. Возможно, откроемся позже в другом месте», – сказал ДВ представитель клуба.
На сайте CatHouse сообщений о закрытии или переносе мероприятий в другое место нет.
По данным крепостной книги, объект недвижимости по адресу Тарту мнт., 17 с 2001 года принадлежит компании Viis Veeringut. Именно она (в сотрудничестве с Elon OÜ) и объявила о своих планах построить на этом месте высотное здание (125 метров) и уже провела соответствующий архитектурный конкурс, пишет
ERR.
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