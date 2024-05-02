Новости

Полина Волкова

3 мая 2024 в 5:43









План на полмиллиарда: эстонские фирмы реализуют беспрецедентный проект в Украине

Глава SRC Group, занимающейся ремонтом и перестройкой морских судов, Ханнес Лилп – один из нескольких бизнесменов, участвующих в амбициозном проекте. Фото: Andras Kralla

Министерство климата вместе с эстонским морским кластером руководит проектом, который поможет восстановить украинский флот и порты, а также разминировать Черное море. Как только необходимые 500 миллионов евро будут найдены, эстонские предприниматели получат выгодные заказы.

«Мы уже 4-5 месяцев совместно с украинцами и эстонским морским кластером готовим план по восстановлению украинского мореходства, – сказал инициатор проекта, вице-канцлер по морской экономике в Министерстве климата Каупо Ляэнеранд. – Для Украины важно поддерживать работающими морские пути, так как через море осуществляется экспорт зерна и ввоз гражданских товаров – топлива и всего остального в страну».

Ляэнеранд недавно посетил Украину вместе с Международной морской организацией, чтобы ознакомиться с состоянием местных портов. По его словам, перед ним открылась картина массового системного разрушения. «Когда мы прибыли в порт Южный, в тот момент, когда мы вошли в его акваторию, упали две баллистические ракеты Российской Федерации и взорвались, – вспоминал он. – Я видел столбы дыма, поднимающиеся вверх».

Каупо Ляэнеранд (в центре) во время визита в Украину с делегацией Международной морской организации. Фото: Erakogu

Пакет помощи был согласован с Украиной, после чего министерство привлекло к обсуждению морской кластер. Это лишь недавно созданное объединение, в которое входит около 20 компаний, работающих в морской сфере Эстонии. Среди них не только судостроители (как BLRT или LTH-Baas), но и IT-компании (например, Nortal), порты (например, Таллиннский порт), строители портов и логистические компании.

Именно фирмы, входящие в кластер, вероятно, в будущем получат заказы в рамках пакета помощи Украине. Теперь необходимо найти финансирование, к чему министерство приступит в июне.

Обширные заказы для эстонских компаний