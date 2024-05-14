Предзнаменование краха? YIT снизила цены на все квартиры в Таллинне и Тарту

В Финляндии YIT проводит несколько кампаний по восстановлению продаж. Например, компания предлагает возможность взять квартиру в аренду, а затем приобрести ее через два года по нынешней цене. Арендная плата будет вычтена из стоимости квартиры позже, а первоначальный взнос составляет всего 1% от стоимости жилья. Фото: YIT

Компания по недвижимости YIT Eesti внезапно снизила цены на все новые готовые квартиры. Материнское предприятие же начало продавать свои «дочки» из-за плохого финансового состояния.

Буквально на прошлой неделе будущий глава YIT Eesti Марк Михайленко утверждал в эфире радио Äripäev, что не поддерживает какие-либо кампании по снижению цен. В тот же день стартовала трехнедельная кампания YIT, в ходе которой цены на все квартиры в Таллинне и Тарту были снижены на сумму до 16% от стоимости жилья.
Партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что застройщики уже некоторое время предлагают скидки до 10%, но широкомасштабная и недвусмысленная кампания YIT говорит о многом.
И Сооман, и эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк признали, что кампания YIT красноречива прежде всего для тех, кто помнит предыдущий кризис на рынке недвижимости.

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