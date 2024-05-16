Новости

Янно Рийспапп

16 мая 2024 в 5:41









Кто-то сокращает, но кто-то нанимает сотни сотрудников. «Хорошее время для расширения»

По словам собственника и председателя совета директоров OG Elektra Олега Гросса, сейчас хорошее время для расширения. Фото: Liis Treimann

Если в промышленном и строительном секторах количество безработных в первом квартале увеличилось почти на 20 000 по сравнению с прошлым годом, то другие эстонские предприниматели за это время наняли сотни людей.

Число работников торговой сети Grossi Toidukaupad, т.е. OG Elektra, в первом квартале выросло до 1614 человек, в прошлом году в это же время, по данным Инфобанка Äripäev, в фирме работало на 137 человек меньше.