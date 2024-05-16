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Пилле Иваск

16 мая 2024 в 8:47









Культовый тартуский бар расширяется на Ригу: «Начинаем проекты, когда в экономике дела идут плохо»

Бар Möku в Таллинне. Фото: Andras Kralla

Известный бар Möku, который начал свою деятельность в Тарту и расширился во время пандемии коронавируса, принял решение открыть новый бар в Риге.

Один из владельцев бара Вейко Райме пояснил, что расширение никогда не было самоцелью, оно произошло само по себе. Опыт же показывает, что Möku расширяется тогда, когда в экономике наблюдаются сложности.