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21 мая 2024 в 6:56









Конкуренция растет: прибыль Itella упала ниже миллиона

Распределительный центр Itella Smartpost, в расширение которого компания активно инвестирует. Фото: Liis Treimann

Ценовое давление со стороны конкурентов и давление на заработную плату со стороны сотрудников снизили операционную прибыль Itella Eesti за 2023 год ниже отметки в миллион евро. Не сильно лучше дела идут и у конкурентов.

Последний раз прибыль Itella Estonia OÜ составляла менее миллиона евро в 2016 году. С тех пор компания активно росла, достигнув пика в 3,96 млн евро в 2020 году. При этом в прошлом году прибыль составила всего 969 000 евро.