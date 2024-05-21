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dv.ee

21 мая 2024 в 11:54









Новая таллиннская коалиция согласовала дополнительный бюджет

Мэр Таллинна Евгений Осиновский. Фото: Liis Treimann

Новая столичная администрация согласовала дополнительный бюджет Таллинна на этот год, увеличив городские доходы почти на 10 млн евро и сократив расходы на 14 млн евро, передает rus.err.ee.

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, если в предыдущие годы поступления подоходного налога в Таллинне превышали прогнозы, то в этом году этого не произошло, и для увеличения доходов пришлось изыскивать средства из городской системы.

«[Размер] дополнительных средств на дополнительные расходы был скорее скромным, поэтому искали и нашли экономию в размере 14 млн евро на операционных расходах в различных сферах», – сказал Осиновский, приведя в пример ликвидацию городских СМИ, которая дала экономию в размере 1,7 млн евро.

В рамках дополнительного бюджета доходы Таллинна в этом году увеличатся на 9,5 млн евро.

В рамках операционных расходов больше всего дополнительных средств выделят на образование, социальную сферу и коммунальное хозяйство.