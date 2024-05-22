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22 мая 2024 в 10:00









Автоперевозчики: погранпункт в Койдула должен работать круглосуточно

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) призывает власти страны не менять режим работы пограничного пункта «Койдула», считая, что он и дальше должен оставаться открытым 24 часа в сутки.

Об этом говорится в обращении, направленном организацией главе МВД, руководителю Министерства иностранных дел и гендиректору Департамента полиции и пограничной охраны, передает rus.err.ee.

«После закрытия пограничного пункта "Нарва-1" в феврале этого года очереди из грузовиков и в Койдула, и в Лухамаа выросли до месяца. Если КПП в Койдула будут закрывать на ночь, то очереди грузовиков увеличатся еще как минимум на 1-2 недели», – подчеркнул в обращении генеральный секретарь ERAA Эрмо Перолайнен.

«Количество грузовиков, нуждающихся в парковочных местах, также увеличится, поскольку большинство фур, пересекающих границу, являются иностранными. Мы не считаем частичное закрытие пункта пропуска "Койдула" разумным и практичным. Если Европейский Союз счел необходимым продолжить транспортировку определенных товаров в Россию, то на внешних границах Евросоюза должна быть обеспечена максимальная пропускная способность», – говорится в обращении.

Старейшина волости также выступил против

План правительства закрывать погранпереход «Койдула» на ночь вызвал и недовольство волости Сетомаа.

Старейшина волости Сетомаа Рауль Кудре выразил опасения , что закрытие пограничного перехода на ночь приведет к явным негативным последствиям для устойчивости и предпринимательства Юго-Восточной Эстонии.

По словам Кудре, закрытие КПП Койдула и Лухамаа на ночь неоправданно, а устойчивость и региональная политика Юнжо-Восточной Эстонии продолжают страдать.

«План частичного закрытия “Койдула” не учитывает результаты социально-экономического исследования, проведенного по заказу Министерства внутренних дел. Мы не можем согласиться с решением, негативные последствия которого останутся некомпенсированными для местного населения и бизнеса, и возникшие из-за которого проблемы не будут решены», – подчеркнул старейшина.

В обращении указывается, что, согласно статистике, за ночь КПП «Койдула» пересекает в среднем 10-15 автомобилей. Это означает, что за 10 дней к очереди добавятся примерно 100 автомобилей.

Министр финансов Март Вырклаэв выступил с предложением закрывать на ночь КПП в Койдула в конце апреля.

«Для этого есть две причины. Во-первых, более эффективное выполнение санкций. Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время. Во-вторых, конечно, здесь есть и определенная экономия. Да, поскольку речь идет только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше не разумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется», – заявлял он ранее. При этом вице-канцлер МВД по вопросам внутренней безопасности Йоозеп Каазик признал, что закрытие перехода ночью не принесет никакой экономии.

С 1 мая на ночь закрыт пограничный пункт в Нарве.