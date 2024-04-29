Эпицентр

Екатерина Мереминская

30 апреля 2024 в 3:00









«Я не знаю, как тогда работать»: перевозчиков беспокоит возможное ночное закрытие Койдула

Грузоперевозчики опасаются, что ограничение времени работы пропускного пункта в Койдула осложнит их бизнес. Фото: Николай Андреев

Минфин обсуждает идею закрывать погранпереход в Койдула на ночь по аналогии с нарвским. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сообщил ДВ, что готов ее поддержать. Но Койдула – один из двух логистических центров у перевозчиков в Россию. Ночная остановка удлинит и без того чудовищные очереди, предупреждают они, а бюджет лишится доходов.

О том, что пограничный переход Койдула планируется закрывать в ночное время, сообщил министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ). «Для этого есть две причины. Во-первых, более эффективное выполнение санкций. Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время. Во-вторых, конечно, здесь есть и определенная экономия. Да, поскольку речь идет только о ночном режиме работы, она небольшая, но, если больше неразумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется», – сказал Вырклаэв.

Подобное уже было реализовано в Нарве, однако через нее не едут грузы. Россия закрыла свою часть моста на длительный ремонт. Поэтому пересечь границу там могут только пешеходы. Койдула и Лухамаа остаются единственной возможностью проехать в Россию.

«Если это только для легковых автомобилей и пешеходов, то ничего хорошего, конечно, но не смертельно. А вот если еще и для грузовиков, то это катастрофа! Уже сейчас оставшиеся действующие пограничные переходы не справляются с потоком машин и грузов, а если еще сократят время работы, то я не знаю, как тогда работать», – говорит генеральный директор Garant Trans Игорь Рабцевич. ДВ попросили минфин уточнить, о каком закрытии идет речь и насколько серьезно намерение Вырклаэва, но в министерстве не спешат комментировать планы.

«Вопрос о закрытии пограничного перехода Койдула еще находится на рассмотрении. Более подробно эту тему мы сможем прокомментировать, когда правительство примет решение», – ответили в пресс-службе минфина.

По данным системы электронных очередей, по состоянию на вечер 29 апреля в электронной очереди на пересечение границы в Койдула стояли 560 грузовых автомобилей, в живой – 287. Ближайший свободный слот бронирования на пересечение границы для грузового автомобиля – 2 июня, то есть больше месяца. В Лухамаа при этом скопилось еще 925 грузовиков, и бронирование доступно на 27 мая. Если Койдула будет работать с перерывами, то часть водителей грузовиков предпочтет ехать через Лухамаа, что увеличит очереди и там.

Оставшиеся действующие пограничные переходы не справляются с потоком машин и грузов, а если еще сократят время работы, то я не знаю, как тогда работать. Игорь Рабцевич генеральный директор Garant Trans

«Если я сегодня загружу груз в Таллинне и встану в очередь, мне нужно будет стоять 32 дня, – подтверждает владелица компании Aisance Estonia Юлия Герасымива. – Если они будут закрывать КПП, то сколько придется ждать, два месяца?»

В случае, если ночью Койдула будет закрыта, это серьезно ударит по эстонским грузоперевозчикам и сделает их менее конкурентоспособными по сравнению с коллегами из стран Балтии. «У нас клиенты начинают отказываться от эстонских перевозчиков. Потому что им быстрее ехать с литовскими или латышскими перевозчиками. Значит, поток транзита и так уходит к нашим соседям», – объясняет Герасымива.

Ситуация и так сложная. Зачем ее еще усложнять? Юлия Герасымива владелица компании Aisance Estonia

Выигрыш для бюджета не очевиден. Экономия на зарплатах и электроэнергии на закрытых ночью КПП может быть меньше, чем доходы, которых лишится в этом случае государство. «Если мы будем ездить через Литву или Латвию, не заезжая в Эстонию, – если грузопоток из Европы в Россию, то в нашу казну не будут поступать акцизы. Потому что и заправляться я тогда буду не в Эстонии. А если те перевозчики, которые сейчас работают из последних сил, решат закрыться из-за этих нововведений, то на бирже и в Кассе по безработице появится еще больше народу», – предупреждает Герасымива.

Как закрытие перехода на ночь связано с соблюдением санкций, введенных против России в ответ на ее вторжение в Украину в 2022 году, перевозчикам тоже неясно. «У нас ни один санкционный товар через границу Эстония-Россия пройти физически не может, потому что очень хороший контроль», – убеждена Герасымива. Но более длинный маршрут доставки через другие страны или продолжительное ожидание на границе сделают услуги по перевозке дороже, и по этому ценнику заплатят эстонские производители, которые торгуют с Россией.

Эти действия не ограничивают поставку товаров в Россию, это просто ограничивает работу эстонским предпринимателям. Юлия Герасымива владелица компании Aisance Estonia

Министерство внутренних дел уточнило, что Министерство финансов давно добивается частичного закрытия погранперехода, поскольку так оно рассчитывает сократить расходы. «В ходе длительных дискуссий мы подчеркнули, что с точки зрения Министерства внутренних дел и Департамента полиции и погранохраны полное закрытие погранперехода Койдула не принесет значительной экономии, но будет иметь весьма негативные последствия для местных сообществ», – комментирует ДВ министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Мне кажется разумной рекомендация закрывать пограничный пункт с вечера до раннего утра. Лаури Ляэнеметс министр внутренних дел

«В связи с закрытием Нарвы-1 в ночное время, конечно, всю работу восточной границы надо соответствующим образом переоценить, а также посмотреть, как происходит движение. Если объемы движения изменятся, то одним из шагов действительно может стать пересмотр графиков рабочего времени», – отмечает Ляэнеметс. По его словам, интенсивность пересечения границы связана в том числе с графиками отправления поездов из Койдула.

«Мне кажется разумной рекомендация закрывать пограничный пункт с вечера до раннего утра. Таким образом, пересечение границы в течение дня станет возможным как для тех, кто делает это ежедневно по работе или по другим причинам, так и для тех, кому необходимо заранее спланировать пересечение границы. Для меня как министра внутренних дел чрезвычайно важно обсудить возможное ограничение приграничного движения с местным сообществом, чтобы выяснить прямые и косвенные последствия для жителей этого региона. Соответствующая встреча с представителями общественности состоится в Департаменте полиции и погранохраны уже второго мая», – рассказал Ляэнеметс.