    Погранпункт «Нарва-1» перейдет на сокращенный режим работы

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Согласно законопроекту, разработанному в Министерстве внутренних дел и одобренному правительством, с 1 мая погранпункт «Нарва-1» будет работать ежедневно с 7 утра до 11 часов вечера.

    Изменения в работе пограничного пункта связаны со строительными работами на КПП в Ивангороде, из-за чего с 1 февраля была закрыта возможность пересечь границу на транспортных средствах, пишет rus.err.ee.
    По оценке МВД, это повлекло за собой значительное снижение числа лиц, пересекающих границу через пограничный пункт в Нарве. Согласно данным министерства, в январе через КПП в Нарве границу пересекли 170 939 человек (в обоих направлениях), из которых около 25 000 сделали это в период с 23:00 до 7:00.
    Разрабатывая данный законопроект, чиновники учитывали и то, что изменение режима работы КПП негативно скажется на деятельности междугородных автобусных перевозчиков, которые сейчас довозят пассажиров до одной стороны границы, ждут, когда они перейдут границу пешком, а затем продолжают поездку уже на другом автобусе.

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