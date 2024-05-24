    ЕС осудил «неприемлемые действия» РФ на границе с Эстонией

    Нарва. Фото иллюстративное. Фото: Kristine Dokane

    Евросоюз ожидает, что Москва даст объяснения по поводу демонтажа пограничных буев на реке Нарва и немедленно вернет их на место, заявил Жозеп Боррель.

    Европейский Союз ожидает от России объяснений относительно снятия буев на границе с Эстонией на реке Нарва и требует немедленно вернуть их на место. Об этом в пятницу, 24 мая, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, назвав действия Москвы неприемлемыми, передает DW.

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