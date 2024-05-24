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dv.ee

24 мая 2024 в 11:20









В Маарду горит ресторан Löwenruh

Ресторан Löwenruh. Фото: Löwenruh

Сегодня в 12:51 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит ресторан Löwenruh на улице Мууга в городе Маарду, передает Delfi.

По данным Спасательного департамента, первым в 12:57 прибыло отделение спасателей Мууга. Все посетители ресторана успели покинуть здание до начала пожара.

Предполагается, что пожар возник на чердачном этаже здания. Работы по тушению пожара ведутся как с крыши, так и изнутри здания.

На данный момент спасатели активно работают над ограничением распространения огня. Идет активное вскрытие кровельных и стеновых конструкций.