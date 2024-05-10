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Лаура Сакс

10 мая 2024 в 5:37









Цены на аренду помещений в Старом городе взлетели за полчаса

Помещения Rae Kelder и Kehrwieder тоже принадлежат городу и в этом году весной были выставлены на аукцион. Теперь стали известны результаты. Фото: Liis Treimann

Несколько принадлежащих городу объектов в Старом Таллинне, выставленных на аукцион, разлетелись как горячие пирожки, однако большинство объектов не вызвали интереса.

Кесклиннаская управа недавно выставила на аукцион несколько муниципальных объектов. У некоторых уже были арендаторы, другие длительное время стояли пустыми.