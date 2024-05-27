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dv.ee

27 мая 2024 в 10:59









Борьба банков за клиентов привела к снижению маржи

Меньшее количество заемщиков по жилищному кредиту усилило конкуренцию. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Количество ходатайствующих о жилищных кредитах снизилось – это привело к усилению конкуренции среди банков и снижению средней маржи. Тем временем, снизился и Euribor.

Средняя процентная ставка по новым обеспеченным жилищным кредитам начала снижаться с конца прошлого года, и к апрелю достигла 5,4%, пишет экономист Банка Эстонии Мари Тамм. Она отметила, что помимо Euribor, это связано еще и с кредитной маржой, которая в случае новых кредитов упала в среднем до 1,5%: «На маржу во многом повлияли активные компании банков по поиску новых клиентов».