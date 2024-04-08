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dv.ee

8 апреля 2024 в 8:02









Какой план платежей по жилищному кредиту выбрать?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Перед всеми соискателями жилищного кредита стоит один и тот же вопрос – выбрать переменный или фиксированный план платежей. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане рассказывает о преимуществах и недостатках обоих вариантов.

В соответствии с переменным (аннуитетным) графиком ежемесячный платеж вначале обычно ниже, чем при выборе графика с фиксированной основной частью. Поэтому аннуитет у жителей Эстонии является более популярным выбором: «Поскольку многие клиенты хотят облегчить бремя своих кредитов и платить ежемесячно как можно меньше, часто выбирают аннуитетный график, так как он дает больше свободы».