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Лаура Сакс

27 мая 2024 в 9:06









Оборот легендарной фабрики упал, но прибыль выросла

Ряпинская бумажная фабрика работает на берегу озера Ряпина уже более 290 лет. Фото: Maria Kilk / Õhtuleht / Scanpix

В прошлом году оборот Ряпинской бумажной фабрики (Räpina Paberivabrik), ведущей деятельность уже почти 300 лет, снизился на четверть. При этом прибыль выросла.

В прошлом году Räpina Paperivabrik осуществила несколько инвестиций в сфере энергетики – была реконструирована гидроэлектростанция и построен солнечный парк.