Эстонские предприниматели: нам нужно производить оружие и немедленно
«Мы примерно там же, где были с бизнесом программного обеспечения 10-15 лет назад», – объяснил создатель Bolt Маркус Виллиг журналисту Äripäev Индреку Лепику.Фото: Andras Kralla
Война в Украине фундаментально изменила оборонную промышленность. Ведущие местные предприниматели считают, что именно у Эстонии есть большие преимущества.
«Нынешняя точка зрения проста: нам нужно с нуля построить быстроразвивающийся сектор военных стартапов», – говорит соучредитель Pipedrive Рагнар Сассь, который уже более двух лет заботится о том, чтобы у украинских бойцов были транспортные средства, снаряжение и оружие для победы над Россией.
По территории Балтийского судоремонтного завода он ходит с требовательным взглядом. Почему вы делаете это так? Почему это стоит так дорого? Он не просто смотрит из интереса, но исходит из реальной необходимости отправить снаряжение на фронт завтра. А развивающаяся оборонная промышленность Эстонии и члены ускорителя НАТО DIANA отчитываются.
Сассь говорит, что оборонный сектор ждет революция. Причиной тому – реальная война у нас на пороге и все чаще внутри нашей собственной страны.
«Сейчас многие вещи функционируют по логике мирного времени. В то же время мы первая страна НАТО, где аэропорт был закрыт из-за джамминга (помех – ред.). Это факт. Если это не война в Эстонии, то что это?»
На территории таможенной зоны BLRT проходит технологическая и предпринимательская конференция Latitude59, которая привлекла тех, кто принимает решения и финансирует их, а также начинающих производителей оборонной техники. И хотя среди приглашенных 150 человек трудно не заметить Сасся, он далеко не единственный известный эстонский предприниматель, озаботившийся военной промышленностью.
Создатель Bolt Маркус Виллиг говорит, что за последние 9 месяцев разработчики программного обеспечения все больше обращают внимание именно на оборонный сектор. «Мы примерно в той же точке, где были с бизнесом по производству программного обеспечения 10-15 лет назад».
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