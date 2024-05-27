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dv.ee

27 мая 2024 в 8:26









В Таллинне открылся завод по производству ветеринарных препаратов. Большая часть продукции пойдет на экспорт

Фото: Egert Kamenik

24 мая совместное эстонско-голландское предприятие PharmaPark открыло в Таллинне один из крупнейших в Европе заводов по производству ветеринарных препаратов. Сумма инвестиций составляет 50 миллионов евро, львиная доля продукции будет экспортироваться, сообщается в пресс-релизе.

«PharmaPark – самый современный завод ветеринарных препаратов в Европе, а его производственные мощности явно превышают потребности стран Балтии и Северной Европы. С помощью экспортных каналов голландских партнеров мы возьмем направление на глобальный рынок, где в будущем сможем предложить около 200 различных наименований ветеринарных препаратов», – заявил Вейко Салусте, член правления PharmaPark OÜ.